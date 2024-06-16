Оттава, 16 июня, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Клуб «Эдмонтон Ойлерз» победил с разгромным счётом команду «Флорида Пантерз» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев с крупным разгромным счётом 8:1.

В составе победителей голами отличились Маттиас Янмарк (4-я минута, в большинстве), Адам Хенрик (8-я), оформивший в матче дубль Дилан Холлоуэй (15-я и 54-я), Коннор Макдэвид (22-я), Дарнелл Нерс (25-я), Райан Ньюджент-Хопкинс (34-я, при игре 5×3) и Райан Маклауд (57-я).

Автором единственной шайбы «Пантерз» стал российский нападающий Владимир Тарасенко (12-я). Его коллегу по команде — российского вратаря Сергея Бобровского — заменили во втором периоде.

После этой встречи счёт в финальной серии Кубка Стэнли до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния состоится в Санрайзе в ночь на 19 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня «Флорида» переиграла «Эдмонтон» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра закончилась в пользу «Пантерз» со счётом 4:3, Тарасенко отличился во встрече одним голом.

«Пантерз» обыграли «Ойлерз» 11 июня во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Тарасенко забил в этой встрече решающий гол.

Бобровский отыграл на ноль в первом матче финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном». «Пантерз» обыграли канадский клуб со счётом 3:0.