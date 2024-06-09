Вашингтон, 9 июня, 2024, 08:16 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча завершилась со счетом 3:0.

TASS/AP Photo/Lynne Sladky

В составе «Флориды» отличились нападающие Картер Верхаге (03:59), Эван Родригес (22:16) и Ээту Луостаринен (59:56).

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 32 броска, защитник Дмитрий Куликов отметился четырьмя хитами.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Флориды», следующая игра состоится в Санрайзе в ночь на 11 июня.

Как передавало ИА Регнум, «Флорида» во втором сезоне подряд вышла в финал Кубка Стэнли. В полуфинале «Флорида» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» с общим счётом 4:2.

30 мая российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что предпочёл бы выиграть ещё один Кубок Стэнли, а не побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. На данный момент 38-летний российский хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 шайбами в регулярных чемпионатах. Рекордсменом является Гретцки, в активе которого 894 гола.