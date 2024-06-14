Эдмонтон, Канада, 14 июня, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Клуб «Флориды Пантерз» переиграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ТАСС/AP Photo/Wilfredo Lee Владимир Тарасенко

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

У победителей голами отметились Сэм Райнхарт (19-я минута, при игре 4 × 4), российский форвард Владимир Тарасенко (30-я), Сэм Беннетт (34-я) и Александр Барков (36-я).

В составе «Ойлерз» шайбы забросили Уоррен Фёгеле (22-я), Филип Броберг (47-я) и Райан Маклауд (55-я).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 32 из 35 бросков по своим воротам.

После этой победы «Пантерз» ведут в финальной серии Кубка Стэнли со счётом 3:0. Следующий матч состоится в ночь на 16 июня также в Эдмонтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня «Флорида» переиграла «Эдмонтон» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Тарасенко отметился во встрече одним голевым пасом.

В первом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Пантерз» победили «Ойлерз» со счетом 3:0. Бобровский смог отразить все 32 броска по своим воротам во встрече, сыграв матч «на ноль».