Санрайз, США, 11 июня, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Российский форвард «Флориды» Владимир Тарасенко записал на свой счёт в матче один голевой пас.

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Игра проходила на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

У победителей голами отметились Нико Миккола (30-я минута), оформивший дубль Эван Родригес (44-я и 53-я, в большинстве) и Аарон Экблад (58-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Эдмонтона» стал Маттиас Экхольм (12-я, при игре 4×4).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков по своим воротам, его признали третьей звездой матча.

После этой победы счёт в серии до четырёх выигранных матчей в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Третья встреча финала Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Бобровский отыграл на ноль в первом матче финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном». Российский голкипер смог отразить все 32 броска по своим воротам.

Тарасенко 2 июня забросил решающую шайбу в шестом матче серии полуфинала плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Это позволило «Пантерз» второй год подряд выйти в финал Кубка Стэнли.

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что предпочёл бы выиграть ещё один Кубок Стэнли, чем побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас в активе российского игрока 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он находится на втором месте. Лидер же — Гретцки с 894 голами.