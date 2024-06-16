Гавана, 16 июня, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель побывал на борту российского фрегата «Адмирал Горшков» и на палубе атомного подводного крейсера ВМФ России «Казань» в порту Гаваны. Об этом кубинский лидер написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Указанные суда находятся в гавани столицы республики с официальным визитом. Диас-Канель отметил, что осмотрел корабли изнутри.

Он заявил, что приятно провёл время и получил массу впечатлений от их посещения, даже несмотря на непрекращающийся дождь в Гаване

«Добро пожаловать, друзья из России», — добавил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, фрегат «Адмирал Горшков» и крейсер «Казань» зашли в порт Гаваны 12 июня. Вместе с ними прибыли танкер ВМФ РФ «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

15 июня стало известно, что прибывшие на Кубу российские корабли вызвали ажиотаж среди кубинцев. Жители республики устремились на гаванскую набережную, чтобы понаблюдать за судами.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал визит кораблей ВМФ РФ в Гавану немыслимым. Политик также выразил мнение, что в этом виноват президент США Джо Байден, который показал свою слабость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит отряда российских кораблей на Кубу, как и военные учения РФ в разных регионах мира, является обычной практикой. Он отметил, что в связи с этим нет причин для беспокойства.