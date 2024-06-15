Гавана, 15 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Прибывшие в порт Гаваны российские корабли Северного флота вызвали ажиотаж среди кубинцев, передала 15 июня «Российская газета».

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Жители Кубы собрались на набережной перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за кораблями ВМФ России, прибывшими с неофициальным визитом. На борт российских военных кораблей будут пускать посетителей.

Собравшиеся жители Гаваны с удовольствием фотографировали фрегат «Адмирал Горшков», подлодку «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». На набережную посмотреть на военные корабли кубинцы приводили детей. Некоторые их них никогда не видели подводную лодку или такой большой буксир.

Одна из местных жительниц обратила внимание на то, что российские моряки выглядят счастливыми.

В Министерстве обороны 12 июня сообщили, что корабли Северного флота прибыли на Кубу. В группу вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Визит продлится с 12 по 17 июня в рамках международного сотрудничества.

Экипажи кораблей примут участие в ряде протокольных мероприятий, а также смогут ознакомиться с местными достопримечательностями.

Как писали СМИ, жители Флориды с помощью онлайн-сервисов отслеживали российские корабли, когда они проходили вблизи берегов штата по пути на Кубу.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал прибытие военных кораблей ВМФ России на Кубу немыслимым явлением, свидетельствующим о провале американской администрации.