Киев, 16 июня, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал публикацию блогера Мирослава Олешко с резкой критикой главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 15 июня сообщило украинское издание «Фокус».

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

Олешко в своей публикации в соцсети обвинил украинского главу в том, что предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта являются прямым следствием политики Зеленского. Блогер указал, что выполнение выдвинутых условий будет гарантировать «конец власти» главы киевского режима.

«Мы стали заложниками вечной войны», — заключил украинский блогер.

Залужный поставил знак одобрения («лайк») под публикацией и вызвал этим «негативную реакцию в Сети». В тот же день запись была удалена, при этом Олешко утверждает, что её заблокировали модераторы соцсети из-за многочисленных жалоб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский лидер Владимир Путин 14 июня заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, если Киев выведет войска из новых российских регионов. Кроме того, президент РФ пообещал, что Вооружённые силы России остановят боевые действия, если начнётся отвод ВСУ, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

Глава киевского режима Зеленский в ответ назвал инициативу о переговорах »ультиматумом». По его мнению, российские войска не перестанут наступать, если Киев выполнит условия Москвы.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.