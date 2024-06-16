Берн, 16 июня, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Основой для мира между Украиной и Россией могут стать только устав ООН и принципы международного права, заявила 15 июня глава МИД Румынии Луминица Одобеску на конференции в Швейцарии по украинскому конфликту. Об этом сообщается на сайте румынского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум ООН

Министр отметила, что проходящая в Швейцарии конференция является первым шагом к «справедливому, всеобъемлющему и прочному миру».

«Это событие является столь необходимым первым шагом на пути к миру, который может быть основан только на уставе Организации Объединенных Наций и принципах международного права», — полагает она.

Одобеску считает, что конфликт произошёл якобы из-за устаревшего понимания международных отношений. Глава МИД уточнила, что речь идёт о точке зрения, согласно которой мир делится на великие державы и международных игроков с более слабой позицией.

Она призвала участников конференции единогласно отклонить любые попытки вернуть силу в международные отношения. Кроме того, по словам Одобеску, следует поддержать устав и защитить международное право. Министр добавила, что это якобы единственный вариант действий для тех, кто собрался на саммите в Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, конференция по Украине проходит с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Россия на указанном саммите не представлена. На встрече не присутствуют и других страны. 15 июня канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что Запад не сможет повлиять на Россию по ситуации вокруг Украины без представителей государств Азии, Африки и Южной Америки.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии необходима её организаторам лишь как уловка для отвлечения всеобщего внимания. Он отметил, что устроители саммита не собираются обсуждать фундаментальные причины украинского конфликта, а также проблемы с международной безопасностью.

Кроме того, российский лидер назвал условие для начала переговоров Москвы с Киевом. По словам Путина, украинская сторона должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, киевскому режиму необходимо отказаться от вступления в НАТО, а мирное соглашение следует подтвердить международными договорами, которые будут учитывать права и интересы русскоязычных жителей на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если участники конференции в Швейцарии хотят добиться мира, то им необходимо обсудить предложения, выдвинутые Владимиром Путиным.