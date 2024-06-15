Москва, 15 июня, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Правительство приняло постановление о запрете с 1 июля ввоза в Россию табачной продукции без акцизных марок. Документ опубликовали 15 июня на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Алексей Даничев

Он предусматривает, что ввоз в Россию иностранной табачной продукции и транспортировка по территории страны разрешается только, если есть акцизная маркировка на потребительской упаковке. Нововведение касается в том числе стран Евразийского экономического союза.

Постановление предписывает импортёрам заранее приобретать акцизные марки на основании письменных заявлений в российские таможенные органы. Обеспечение введения новых мер поручено Федеральной таможенной службе. Документ вступает в силу со дня публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов в том числе на табачную продукцию. Решение вступило в силу с 1 января 2024 года. Закон также предусматривает индексацию сборов в 2025 и 2026 годах.

31 мая депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в парламент законопроект о запрете продажи вейпов. Документ предусматривает запрет продавать никотинсодержащую и безникотиновую жидкости, а также устройства для их использования. Причиной для создания законопроекта стало большое количество подростков, потребляющих табак через вейпы.