Москва, 31 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В России планируют полностью запретить розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Проект предусматривает изменения в статье 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В наименовании самой статьи может появиться дополнение — «запрет розничной торговли никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройств для их доставки».

Девятый пункт перефразируют. Сейчас в нём указан запрет на торговлю никотином, если его концентрация в никотинсодержащей жидкости или растворе превышает 20 мг/мл. При утверждении поправок «барьер» в 20 мг/мл исчезнет, продажу жидкостей и растворов в розницу запретят полностью.

В пояснительной записке инициаторы законопроекта отметили, что число подростков, курящих вейпы, в стране на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. При этом каждое из веществ, входящих в состав жидкостей, при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких. В целях народосбережения депутат предложили установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Пакет документов зарегистрировали 31 мая, далее его ожидает процедура рассмотрения.

Как сообщало ИА Регнум, о разработке проекта стало известно в апреле. Его предложили депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», аргументировав десятикратным ростом потребления такой продукции подростками.

Российские специалисты утверждают, что «безвредность» ароматизаторов для электронных сигарет и самих устройств — миф, созданный для популяризации соответствующей продукции. Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с ИА Регнум отметил, что приятные вкусовые ощущения, которые вызывают ароматизаторы из вейпов, «подсаживают» на курение подростков и даже детей, вызывая у них психологическую зависимость. Помимо вредной роли маскировки никотина, эти ингредиенты сами по себе могут быть опасны для организма — многие из них должным образом не изучены.

Британский врач Стюарт Беггс ещё летом 2023 года предупреждал, что вейп может лишить человека вкуса. Одной из причин пропажи вкусов может быть сухость во рту после испарения жидкости вейпа, высушивающей слизистую оболочку.

В комментарии ИА Регнум руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян в январе 2024 года указала, что электронные системы наносят вред здоровью, а расхожее мнение об их большей безвредности по сравнению с традиционными сигаретами давно опровергли.