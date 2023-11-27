Москва, 27 ноября, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на всю табачную и отдельные виды алкоголя. Документ 27 ноября опубликовали на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Акцизы на табачные изделия, в том числе на те, которые употребляют с помощью нагревания, повысят с 1 января 2024 года и будут индексировать в 2025 и 2026 годах.

Сборы на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак в новом году составят 4448 руб. за 1 кг, на 2025 год — 4626 руб., на 2026 год — 4811 руб. Акциз на табак для нагревания в следующие три года составит 9367 руб., 9742 руб. и 10 132 руб., на жидкости для электронных систем доставки никотина — 42 рубля, 44 рубля и 46 рублей за миллилитр.

Акциз на сигареты и папиросы в следующем году будет 2813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% максимальной розничной цены, но не менее 3820 руб. В 2025 году — 2926 руб. плюс 16%, но не менее 3973 руб., в 2026 году — 3043 руб. плюс 16%, но не менее 4132 руб.

Кроме того, законом предусмотрено увеличение с 1 мая 2024 года акцизов на обычные вина до 108 руб. за 1 л, до 112 руб. — в 2025 году и до 116 руб. — в 2026 году. На игристые вина и винные напитки акцизы с мая следующего года поднимут до 141 руб. за 1 л, а также до 147 и 153 руб. в 2025 и 2026 годах.

На креплёные вина крепостью свыше 18%, акциз с мая 2024 года вырастет до 643 руб. за 1 л безводного спирта и до 669 и 696 руб. в речение следующих двух лет. Для менее крепкого алкоголя акциз за литр безводного этилового спирта в течение следующих трёх лет будет соответственно 141, 147 и 153 руб.

Как сообщало ИА Регнум, кардиолог Юрий Конев 14 ноября заявил, что алкоголь входит в перечень продуктов, употребление которых вредно для сердца. Также он назвал вредными фастуд, газировки и продукты с большим количеством соли или сахара.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян 15 ноября заявила, что при правильном рационе человеку проще бросить курить. По её словам, употребление сыра, фруктов и овощей делает вкус сигарет невыносимым. Также от привычки проще отказаться, если вместо курения занять руки и рот семечками лили другими продуктами.