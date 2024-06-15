Симферополь, 15 июня, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным призыв «Большой семёрки» к России выплатить ущерб, якобы нанесённый Украине.

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«Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своем глазу бревна», — привела слова парламентария «Газета.Ru».

Шонус также отметил, что Запад поступательно толкает мир в пропасть ядерного конфликта. Он добавил, что Москве периодически ставят ультиматумы о выплате репараций Киеву. Так, западные партнёры Киева без зазрения совести поддерживают обстрелы мирных российских городов со стороны ВСУ.

Он напомнил, что именно США и их союзники предоставляют киевскому режиму миллиарды долларов в качестве военной помощи и ради продолжения боевых действий на Украине.

Как сообщало 14 июня ИА Регнум, на саммите G7 в Италии лидеры «Большой семёрки» потребовали от России выплатить Украине $486 млрд ущерба. В заявлении глав стран G7 отмечалось, что якобы именно столько средств понадобится на восстановление Украины. Лидеры также договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд, выплаты по которому будут осуществлять из доходов по замороженным российским активам.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала циничным преступлением передачу Украине украденных у России активов. Дипломат в этой связи пообещала Западу болезненный ответ.