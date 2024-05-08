Брюссель, 8 мая, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Международный депозитарий Euroclear за первый квартал 2024 года заработал 1,6 млрд евро от инвестирования замороженных российских активов. Об этом написала бельгийская газета L’Echo, ссылаясь на данные расчетно-клиринговой системы.

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«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро», — отметили в статье.

В интервью изданию новая глава Euroclear Валери Урбен заявила, что около 100 сотрудников депозитария ежедневно решают вопросы по управлению российскими активами. По её словам, этим достаточно сложно управлять, необходимо постоянно реагировать на новые тексты, санкции и ответные российские меры.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью бельгийской газете L’Echо Валери Урбэн сравнила изъятие активов России с открытием ящика Пандоры. Любое решение, подрывающее Euroclear, будет иметь последствия для глобальных финансовых рынков, подчеркнула она. По словам Урбэн, акционеры солидарны с мнением депозитария о том, что замороженные российские средства должны остаться неприкосновенными. Euroclear занимает «законопослушную позицию» и планирует выполнять российские законы и судебные решения, заключила гендиректор бельгийского депозитария.

Канцлер Германии Олаф Шольц 7 мая заявил, что страны ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов РФ, 90% от прибыли предполагается направлять на военные поставки ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля назвал «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы возможную конфискацию Западом активов России. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию для инвестиций, и восстанавливать её придётся десятилетиями, подчеркнули в Кремле. Инвесторы, в том числе иностранные государства, будут после такого возможного решения «десять раз думать», перед тем как вкладывать деньги на Западе, отметил Песков. Он добавил, что российская сторона в этом случае будет судиться и перспективы у исков будут хорошими.