Стокгольм, 15 июня, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Швеции заявили, что российский самолёт Су-24 14 июня якобы нарушил воздушное пространство страны, сообщила газета Expressen.

Павел Аджигильдяев Бомбардировщик Су-24

По словам командующего Военно-воздушными силами Йонаса Викмана, бомбардировщик якобы обнаружили к востоку от острова Готланд. Самолёт обвинили в отклонении от маршрута и, не получив ответа, подняли на перехват два истребителя JAS.

«Мы наблюдали за его передвижением, нарушение было довольно недолгим, менее двух минут», — процитировала газета военачальника.

Министр обороны страны Пол Йонсон отметил, что его уже проинформировали о «нарушении» воздушного пространства Швеции. В МИД заявили, что вызовут для прояснения ситуации представителя российского посольства.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня финская пограничная служба заявила, что четыре российских военных самолёта якобы нарушили 10 июня воздушное пространство страны. Отмечалось, что это были два бомбардировщика и два истребителя, которые якобы проследовали в воздушное пространство Финляндии на расстояние два с половиной километра.

Российские ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 10 июня совершили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30СМ, Су-27, Су-33. Как сообщили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. Лётчики дальней авиации выполняют все полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

Вечером 10 июня финский МИД направил в российское посольство в Хельсинки запрос, заявив, что российский самолёт якобы нарушил воздушное пространство Финляндии, и потребовал разъяснений. Финское внешнеполитическое ведомство утверждало, что борт якобы около двух минут находился в воздушном пространстве республики.