Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями
Москва, 10 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило 10 июня Министерство обороны.
«Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей», — сообщило оборонное ведомство.
В плановых полётах задействовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт составил более 6 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ России.
На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств, добавили в Минобороны.
В ведомстве неоднократно подчёркивали, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как сообщало ИА Регнум, в мае ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря. Полёт продлился более 11 часов. В Минобороны тогда сообщали, что ракетоносцы сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ ВКС. На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали ВВС иностранных государств.
В апреле самолёты Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Чукотского моря, а также Норвежского и Баренцева морей. Ракетоносцы сопровождали Су-35С.
Российское оборонное ведомство 2 апреля сообщило о плановом десятичасовом полёте двух Ту-95МС над нейтральными водами акватории Японского моря.