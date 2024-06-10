Москва, 10 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило 10 июня Министерство обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей», — сообщило оборонное ведомство.

В плановых полётах задействовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт составил более 6 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ России.

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На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств, добавили в Минобороны.

В ведомстве неоднократно подчёркивали, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, в мае ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря. Полёт продлился более 11 часов. В Минобороны тогда сообщали, что ракетоносцы сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ ВКС. На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали ВВС иностранных государств.

В апреле самолёты Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Чукотского моря, а также Норвежского и Баренцева морей. Ракетоносцы сопровождали Су-35С.

Российское оборонное ведомство 2 апреля сообщило о плановом десятичасовом полёте двух Ту-95МС над нейтральными водами акватории Японского моря.