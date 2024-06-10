Хельсинки, 10 июня, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Финляндии запросило у посольства России в Хельсинки разъяснения по ситуации с российским самолётом, якобы нарушившим в понедельник воздушное пространство страны. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«МИД Финляндии связался с посольство России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Финляндии в социальной сети X.

По данным финского министерства обороны, предполагаемый инцидент произошёл утром 10 июня в Финском заливе. Судно якобы находилось в воздушном пространстве Финляндии около двух минут.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник в Министерстве обороны России сообщили, что ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полёты в воздушном пространстве и над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Самолёты сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил РФ и морской авиации ВМФ.