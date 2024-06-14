Хельсинки, 14 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Финская пограничная служба заявила 14 июня, что не один, а четыре российских военных самолёта якобы нарушили 10 июня её воздушное пространство.

РИА Новости/ Илья Питалев

«В ходе расследования выяснилось, что, помимо одного российского самолёта, о котором сообщалось ранее, в нарушении подозреваются ещё три самолёта», — сообщила погранслужба на сайте.

Отмечается, что это были два бомбардировщика и два истребителя, которые якобы проследовали в воздушное пространство Финляндии на расстояние два с половиной километра.

Как сообщало ИА Регнум, российские ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 10 июня совершили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30СМ, Су-27, Су-33.

Как сообщили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. Лётчики дальней авиации выполняют все полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

Вечером 10 июня финский МИД направил в российское посольство в Хельсинки запрос, заявив, что российский самолёт якобы нарушил воздушное пространство Финляндии, и потребовав разъяснений. Финское внешнеполитическое ведомство утверждало, что борт якобы около двух минут находился в воздушном пространстве республики.