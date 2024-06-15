Вашингтон, 15 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Министерство обороны США в период пандемии COVID-19 проводило секретную кампанию по дискредитации созданных в Китае вакцин от коронавируса Sinovac. Об этом 14 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию бывших американских военных чиновников.

TASS /AP Photo/Kin Cheung

Отмечается, что эта кампания проводилась в соцсетях для того, чтобы уменьшить влияние Пекина в Юго-Восточной Азии и посеять сомнения в безопасности и эффективности китайских вакцин от коронавируса.

В ходе её проведения в соцсетях создавались фальшивые аккаунты от имени филиппинцев для распространения информацию о неэффективности и опасности Sinovac, ставшей на Филиппинах первой доступной вакциной от COVID-19.

По информации издания, в соцсети Х удалось выявить как минимум 300 таких аккаунтов, подавляющее большинство из которых создали летом 2020 года, в них содержались призывы не доверять созданной Китаем вакцине.

Помимо этого, кампания должна была подействовать на мусульманское население стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Для этого в фальшивых аккаунтах публиковали заметки о возможном содержании свиного желатина в китайской вакцине, что затем опровергала Sinovac.

По словам авторов публикации, Пентагон проводил эту кампанию в период с весны 2020 по 2021 год.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая британско-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что созданная ею вакцина от коронавируса может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Это приводит к снижению количества тромбоцитов у прошедших вакцинацию людей.

После этого AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины Vaxzevria от COVID-19. При этом, как написало издание Telegraph, в компании заявили, что решились на такой шаг якобы исключительно из коммерческих соображений, так как их препарат вытеснили с рынка более эффективные.