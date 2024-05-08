Лондон, 8 мая, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Британско-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины Vaxzevria от COVID-19. Соответствующее заявление об отзыве препарата с территории стран Европейского союза компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу, сообщило издание The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

Отзыв произошёл после того, как AstraZeneca впервые признала, что её вакцина может вызывать смертельный побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении. С прошлого года в отношении биофармацевтической компании был подан коллективный иск в связи с тем, что в ряде случаев применение вакцины привело к летальном исходу. Пострадавшие и родственники погибших подали более 50 исков, потребовав компенсации на сумму до 100 миллионов фунтов (125 миллионов долларов).

Первое заявление подал Джейми Скотт. После введения вакцины у мужчины образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг, были диагностированы необратимые повреждения мозга.

В то же время, как сообщает The Telegraph, в компании заявили, что на такой шаг AstraZeneca пошла исключительно из коммерческих соображений, поскольку их препарат перестал быть востребованным и был вытеснен с рынка другими вакцинами, имеющими большую эффективность и способными бороться с новыми вариантами вируса.

«Мы гордимся той ролью, которую Vaxzevria сыграла в борьбе с глобальной пандемией… Только за первый год её применения было спасено 6,5 миллиона жизней, а по всему миру было отправлено свыше 3 миллиардов доз», — говорится в заявлении компании.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2021 года ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, отказались от применения разработанной AstraZeneca вакцины от коронавируса из-за подозрения на возникновение серьёзных осложнений.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что использование вакцин от коронавируса Pfizer, Moderna и AstraZeneca может спровоцировать неврологические, кровеносные и сердечно-сосудистые осложнения в силу эволюционных особенностей человека. По его словам, у вакцинированных людей чаще выявляли миокардиты и миелиты по сравнению с теми, кто не получал вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). При этом в группе людей, воспользовавшихся российской вакциной «Спутник V», количество подобных осложнений не превышало обычного уровня, то есть было таким же, как и без вакцинации.