Лондон, 1 мая, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что её вакцина против COVID может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Об этом 30 апреля сообщает газета Telegraph со ссылкой на судебные документы.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

Уточняется, что в отношении компании подан коллективный иск, так как вакцина, разработанная AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьёзный вред пациентам, а в ряде случаев привела к летальному исходу.

«Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны», — приводит издание выдержку из документа, предоставленного компанией суду в феврале текущего года. В этом же документе компания поясняет, что ТТS также возникает и без прививки либо после применения других препаратов.

Отмечается, что в Высокий суд Лондона пострадавшими и их родственниками подан 51 иск. Ущерб, который нанесён вакциной, оценён в сумму порядка 125 миллионов долларов.

По данным издания, первое заявление подал Джейми Скотт в прошлом году. У мужчины после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг. В итоге у Скотта диагностированы необратимые повреждения мозга, которые привели к потере дееспособности.

Тромбоз с синдромом тромбоцитопении приводит к образованию тромбов у вакцинированных пациентов и сниженному количеству тромбоцитов. Юристы заявили о «разрушительном воздействии» побочного эффекта вакцины AstraZeneca на целые семьи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выводов о развитии осложнений, связанных с применением мРНК-вакцин от коронавируса, следовало ожидать.

По его словам, у вакцинированных людей гораздо чаще выявляли миелиты и миокардиты по сравнению с теми, кто не получал вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). В группе людей, получавших российскую вакцину «Спутник V», количество этих и других побочных осложнений не превышало обычного уровня, то есть было таким же, как и без вакцинации.

В 2021 году ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений о серьёзных осложнениях. В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии.