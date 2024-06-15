Украина, 15 июня, 2024, 12:52 — ИА Регнум. В городе Гуляйполе в контролируемой киевским режимом части Запорожской области российские военные нанесли аивационный ракетный удар по ангару ВСУ и артиллерийской установке, сообщил 15 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Принадлежащий ВСУ склад находился в посёлке Железнодорожное на окраине города.

«Также прилетело беспилотниками по закрытой территории возле газораспределительной станции на юго-востоке города», — процитировала Лебедева «Газета.Ru».

Также Лебедев сообщил об ударе вечером накануне, 14 июня, в Николаевской области. В Баштанском районе российские военные нанесли удар по ангару, где, как сообщали украинские СМИ, «ничего не было». Как отметил представитель подполья, это «ничего» долго горело и детонировало.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Николаевской области и контролируемой ВСУ части Запорожской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков 14 июня заявил, что бойцы ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ, в том числе по цехам по изготовлению беспилотников и хранилищу ракет Storm Shadow британского производства.

Также удары нанесли по энергообъектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. При этом российские военные использовали высокоточное оружие и дроны.