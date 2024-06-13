Брюссель, 13 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Власти Германии препятствуют согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего усиление контроля за обходом ограничительных мер и касающегося экспорта сжиженного природного газа. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

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Дипломатический источник в Брюсселе отметил, что пожелания внести поправки со стороны Германии стали решающей причиной, по которой пакет санкций ещё не согласовали.

«Возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией», — процитировало агентство собеседника.

Новые санкции, напомнило агентство, должны ограничить возможные обходные пути для закупки российским ОПК западных технологий. Второй целью стало ограничение на экспорт российского СПГ. ЕС намерен запретить использовать порты стран-участниц для отправки судов с российским газом в третьи страны.

По информации агентства, Берлин беспокоит первый компонент 14-го пакета. В Германии настаивают на исключении новой меры по привлечению к ответственности зарубежных филиалов предприятий, которые нарушают санкционный режим. В качестве компромиссного варианта немецкие власти предлагают ограничить её действие компаниями, производящими определённые товары.

В случае принятия санкционного пакета без поправок могут пострадать немецкие компании, опасаются в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза в нынешнем виде, так как он противоречит его интересам в области энергетики. Он добавил, что санкции наверняка поставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

28 мая стало известно, что Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу по вопросу возможного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. В письме немецкого министра экономики Роберта Хабека и чешского министра торговли Йозефа Сикелы говорилось, что отказ от импорта указанных видов сырья и материалов якобы позволит Евросоюзу добиться энергетического суверенитета и безопасности.

В мае президент России Владимир Путин отметил, что Москва благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны ввели больше рестрикций, чем против какого-либо другого государства.