Москва, 15 июня, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Орбиту Международной космической станции увеличили на три с половиной километра для подготовки к стыковке с кораблём «Союз МС-26». Об этом 15 июня сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

МКС

Отмечается, что выходные на МКС начались с коррекции орбиты для предстоящих старту и стыковке с кораблём «Союз МС-26» и к посадке корабля «Союз МС-25».

В госкорпорации уточнили, что в 07:40 мск двигатели грузового корабля «Прогресс МС-26» включились и проработали 1390,3 секунды, выдав импульс величиной 2 м/с.

«После манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,5 км и составила 418,38 км над поверхностью Земли», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 июня стало известно, что астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) задержались на МКС из-за сбоев в системах корабля Starliner компании Boeing. Отмечалось, что в двигательной установке корабля нашли пять различных утечек.

В «Роскосмосе» 5 июня заявили, что космонавт Олег Кононенко стал первым в мировой истории человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток. Космонавт находится уже в пятом космическом полёте с 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24».