Москва, 5 июня, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в мировой истории человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

NASA Олег Кононенко

Этот рекорд был зафиксирован в ночь на 5 июня в 00:00:20 по мск.

Космонавт находится уже в пятом космическом полёте с 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24». Вместе с ним работает Николай Чуб и американка Лорал О’Хара.

Кононенко и Чуб вернутся на Землю 23 сентября. По завершении пятого полёта на МКС суммарный налёт космонавта составит 1110 суток.

Как сообщало ИА Регнум, Олег Кононенко и Николай Чуб впервые за 2024 год 25 апреля вышли в открытый космос, чтобы развернуть до конца радиолокатор на модуле «Наука».

4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Космонавт за пять миссий с 1998 по 2015 год пробыл на орбите 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.