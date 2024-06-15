Рим, 8 мая, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Число умерших в результате заражения коронавирусом в Италии превысило 30 тысяч человек. Об этом сообщили 8 мая в департаменте гражданской защиты страны.

Как уточняется, за последние сутки в Италии зафиксировано 243 новых случаев летального исхода пациентов с COVID-19, общее число умерших достигло 30 201.

Сообщается также, что за сутки на территории Италии выявлено 1327 новых инфицированных коронавирусом, их общее число достигло 217 185.

Напомним, ранее сегодня глава итальянского Национального института статистики (Istat) Джан Карло Бланджардо сообщил, что уровень смертности в стране в марте вырос почти на 39% по сравнению с показателями прошлых лет на фоне пандемии коронавируса.