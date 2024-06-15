Вашингтон, 15 июня, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Проводивший разведку в Чёрном море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-4C подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии. Об этом говорит информация мониторингового ресурса RadarBox.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дрон, имеющий позывной BLKCAT6, после разведывательного полёта вечером 14 июня вернулся на военно-морскую авиабазу НАТО в городе Сигонелле в Сицилии. На подлёте к указанному итальянскому острову подал код 7700.

В классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) это означает аварийную ситуацию на борту. По данным RadarBox, дрон сел на аэродроме базирования примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Об аварийном сигнале с MQ-4C также сообщили специализированные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert.

MQ-4C Triton является разведывательным беспилотником большой дальности. Его создали на базе стратегического БПЛА RQ-4 Global Hawk.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня американский RQ-4B Global Hawk пролетал над Чёрным морем, но после пропал с радаров. Вероятно, операторы, управлявшие дроном, намеренно отключили опознавательные транспондеры.

5 июня над Чёрным морем вновь появился разведывательный беспилотник RQ-4. Он летел включённым транспондером на высоте около 16 км почти в 250 км от Ялты. БПЛА с позывным FORTE12 взлетел с авиабазы в Сигонелле. После пролёта в черноморской акватории дрон направился в сторону Румынии.