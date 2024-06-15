Проводивший разведку в Чёрном море беспилотник США подал аварийный сигнал
Дрон MQ-4C, проводивший разведку в Чёрном море, подал аварийный сигнал у Сицилии
Вашингтон, 15 июня, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Проводивший разведку в Чёрном море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-4C подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии. Об этом говорит информация мониторингового ресурса RadarBox.
Дрон, имеющий позывной BLKCAT6, после разведывательного полёта вечером 14 июня вернулся на военно-морскую авиабазу НАТО в городе Сигонелле в Сицилии. На подлёте к указанному итальянскому острову подал код 7700.
В классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) это означает аварийную ситуацию на борту. По данным RadarBox, дрон сел на аэродроме базирования примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск).
Об аварийном сигнале с MQ-4C также сообщили специализированные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert.
MQ-4C Triton является разведывательным беспилотником большой дальности. Его создали на базе стратегического БПЛА RQ-4 Global Hawk.
Как сообщало ИА Регнум, 4 июня американский RQ-4B Global Hawk пролетал над Чёрным морем, но после пропал с радаров. Вероятно, операторы, управлявшие дроном, намеренно отключили опознавательные транспондеры.
5 июня над Чёрным морем вновь появился разведывательный беспилотник RQ-4. Он летел включённым транспондером на высоте около 16 км почти в 250 км от Ялты. БПЛА с позывным FORTE12 взлетел с авиабазы в Сигонелле. После пролёта в черноморской акватории дрон направился в сторону Румынии.