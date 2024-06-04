Москва, 4 июня, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk пропал с радаров над Чёрным морем. Это следует из данных веб-сервиса Flightradar24, отслеживающего полёты воздушных судов в реальном времени.

US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исходя из данных веб-сервиса, дрон-разведчик с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 вылетел с военно-морской базы ВМС США в городе Сигонела на острове Сицилия в сторону Чёрного моря, где выполнял разведывательную миссию.

Предположительно, операторы БПЛА намеренно отключили опознавательные транспондеры.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая данный дрон на протяжении нескольких часов курсировал над Чёрным морем вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что НАТО готовит основу для дальнейших террористических ударов. Беспилотники альянса накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении, после чего ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по территории России.

Поэтому для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей России эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения, заключил он.

В середине марта 2023 года в воды Чёрного моря упал американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В Минобороны России уточнили, что поднятые на перехват российские истребители не вступали в контакт с дроном. В ходе полёта беспилотник стал резко маневрировать, а затем потерял управление и рухнул в море.