Ростов-на-Дону, 15 июня, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Ночью 15 июня российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов в районе города Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.

Mil.ru ПВО

«Около 4 утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что фрагменты сбитых дронов упали на территорию промышленной площадки. Голубев добавил, что, согласно предварительным данным, в нежилой постройке выбило окна и никто не пострадал.

Как сообщило ИА Регнум, в ночь с 13 на 14 июня в Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА. По информации Министерства обороны России, силы ПВО сбили в регионе в ночное время 70 беспилотников.

Всего в ту ночь российские военные обезвредили 87 дронов в шести регионах РФ. Помимо Ростовской области, их сбивали в Крыму, а также над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областей.

После отражения атаки военными Василий Голубев проинформировал о том, что несколько населённых пунктов Морозовского района временно остались без света.