Ростов-на-Дону, 14 июня, 2024, 05:56 — ИА Регнум. В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область несколько населённых пунктов временно остались без энергоснабжения. Об этом 14 июня сообщил глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населённых пунктов», — написал губернатор Ростовской области в своём Telegram-канале.

По его словам, на данный момент власти региона принимают меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область. По словам Голубева, воздушные цели уничтожили сразу в районе сразу нескольких населённых пунктов. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Украинские войска также предприняли попытку атаковать объекты на территории Курской области. Российские военные уничтожили пять БПЛА самолётного типа. В Воронежской области дроны попытались атаковать нефтебазу, расположенную в Лискинском районе. Как уточнил губернатор региона Александр Гусев, по предварительной информации, никто не пострадал, незначительные повреждения получили резервуары с топливом.