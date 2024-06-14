Белгород, 14 июня, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино могут быть люди. Об этом 14 июня сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В свою очередь, МЧС сообщило, что спасатели начали работать на месте обрушения подъезда.

«В Шебекино ищут и спасают жителей повреждённого подъезда жилого дома. Уже эвакуированы два человека с пятого этажа», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, 14 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома в результате удара ВСУ. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадали три человека.

12 мая ВСУ обстреляли Белгород, применив ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. В результате удара полностью обрушился подъезд жилого дома, погибли 17 человек.