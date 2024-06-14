Шебекино, Белгородская область, 15 июня, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Число человек, погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области после удара со стороны Вооружённых сил Украины, возросло до четырёх. Об этом в ночь на 15 июня сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В Шебекино найден ещё один погибший», — указали в ведомстве.

Отмечается, что на данный момент спасатели разобрали более половины от общего объёма завалов. Вывезено около 250 кубометров строительного мусора.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела двух человек — мужчины и женщины, тело ещё одного погибшего обнаружили на месте обрушения.

Как передавало ИА Регнум, обрушение подъезда многоквартирного жилого дома в Шебекино произошло днём 14 июня при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате инцидента пострадали семь человек, ещё шестерых спасли сотрудники МЧС России.