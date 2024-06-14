Шебекино, Белгородская область, 15 июня, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Число жертв обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области после удара ВСУ возросло до трёх. Об этом в ночь на 15 июня сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Тело ещё одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что из-под завалов на месте обрушения извлекли тела двух человек — мужчины и женщины.

Как передавало ИА Регнум, обрушение подъезда многоквартирного жилого дома в Шебекино произошло днём 14 июня при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек, ещё шестерых спасли сотрудники МЧС России.

В пятницу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в селе Муром. В результате атаки погиб водитель транспортного средства. Кроме того, ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Один из снарядов попал на территорию частного домовладения, погибла женщина.