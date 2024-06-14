Москва, 14 июня, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Правительство России утвердило разработанную по поручению президента Владимира Путина концепцию государственной языковой политики, сообщила 14 июня пресс-служба Минпросвещения.

«Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов», — говорится в публикации.

Ведомство отметило, что документ закрепляет поддержку более 155 национальных языков в России и предусматривает условия для изучения русского языка иностранцами и их детьми. Он также затрагивает вопросы обеспечения прав россиян, проживающих за границей.

Сообщается, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил важность заботы о сбережении богатого наследия многонационального народа России, сформированного за её более чем тысячелетнюю историю. Концепцию разрабатывали после детального обсуждения с научным и экспертным сообществом, в ней отразили основные меры поддержки по сохранению, защите и развитию языкового многообразия России, заявил он.

Министерству просвещения поручили разработать план мероприятий по реализации утверждённой концепции языковой политики. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что документ отражает особую миссию русского языка как государственного, он является связующим звеном при сохранении культурного многообразия России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 3 марта заявил, что гордится принадлежностью к могучему многонациональному народу России. Он напомнил, что в стране порядка 300 национальных и этнических групп.

23 января глава государства назвал многонациональную Россию семьёй семей. Он отметил, что в стране веками в согласии проживают люди разных национальностей, а многообразие культур, языков, обычаев их только объединяет.