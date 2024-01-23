Москва, 23 января, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 23 января, что на территории страны в мире и согласии живут люди самых разных национальностей, поэтому можно назвать Россию семьёй семей.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей, ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие культур, языков, обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет», — заявил глава государства на церемонии открытия Года семьи на ВДНХ.

Путин подчеркнул, что всё это делает страну сильнее и увереннее, способной преодолеть любые трудности.

Как сообщало ИА Регнум, во время мероприятия президент также отметил, что институт семьи и нормальные ценности цинично разрушаются во многих странах, подменяются псевдоценностями, но не в России, где, напротив, традиционализм берегут, укрепляют и передают из поколения в поколение. Путин подчеркнул, что таким является безусловный выбор России.