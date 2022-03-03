Москва, 3 марта, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего многонационального народа России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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На заседании Совбеза России он напомнил, что в России проживают 300 национальных и этнических групп.

«Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного многонационального народа России», — сказал Путин.

Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову, совершившему подвиг в ходе военной спецоперации на Украине.

«Я — русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня — Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я — лакец, я — дагестанец, я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», — заявил Владимир Путин.

Президент также рассказал о выплатах семьям погибших в ходе специальной операции военнослужащих.