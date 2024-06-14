Москва, 14 июня, 2024, 17:24 — ИА Регнум. По официальным данным координационного штаба по обращению с военнопленными, Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, сообщил 14 июня телеканал «Россия 24».

Константин Сазончик/ТАСС

«Россия передала Украине тела 254 военнослужащих», — сообщил штаб.

Украинская сторона передала России тела 32 погибших в зоне проведения специальной военной операции.

По информации штаба, украинская армия потеряла 221 бойца на донецком направлении, а остальных — под Луганском и в Запорожье.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Россия получила 69 тел погибших военнослужащих, Украина — 100 тел погибших.

В ноябре 2023 года на Украину доставили тела 94 человек, а в Россию привезли тела 80 человек. В октябре прошлого года российская сторона передала Киеву 64 тела, а украинская вернула 60 погибших российских военных.

Помимо этого, между Россией и Украиной 31 мая состоялся обмен военнопленными. В Россию вернулись 75 российских военных. Взамен на Украину вернулись 75 военнопленных ВСУ.