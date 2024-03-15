Москва, 15 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев 15 марта сообщил, что Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих, передаёт РБК.

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Ранее 15 марта координационный штаб киевского режима по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Украина вернула 100 тел погибших солдат.

По этом данным, обмен состоялся при содействии Международного комитета Красного креста.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. России было передано 55 тел, Украине — 77. Обмен был произведён при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Ранее обмен был произведён в октябре 2023 года, и также в присутствии представителей Красного Креста. Россия передала Украине тела 64 бойцов, украинская сторона вернула 60 тел российских погибших военнослужащих.

Омбудсмены России и Украины с ноября 2023 года совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран, сообщила 2 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она также проинформировала, что Украина обращалась к российской стороне по вопросу возможной передачи тел погибших при крушении сбитого ВСУ военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Она подтвердила, что Москва готова передать Киеву тела погибших.

8 февраля Россия и Украина обменялись пленными бойцами по схеме «100 на 100». Посредником в обмене выступили Объединённые Арабские Эмираты.