Москва, 20 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных, на Украину доставили тела 94 человек, сообщили 20 ноября в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Обмен был произведен при содействии Международного комитета Красного Креста, сказано в сообщении.

В свою очередь в Россию привезли тела 80 человек, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Ранее обмен телами погибших военных был произведён в августе 2023 года. В Россию были возвращены тела 160 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года раненый украинский пленный Валерий Вавко, у которого парализована нижняя часть тела, заявил, что киевские власти не хотят обменивать тяжело раненных бойцов ВСУ, потому что не желают оказывать им помощь.

16 ноября военнослужащий ВСУ Владимир Пиявка, взятый в плен ВС России, отказался от участия в процедуре обмена пленными с ВСУ и пожелал остаться в РФ. По словам Пиявки, он принял такое решение из-за действий командования ВСУ, которое бросило своих подчинённых, «как мяса кусок».