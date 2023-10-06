Москва, 6 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Россия и Украина вернули друг другу тела погибших бойцов. Российская сторона передала Киеву 64 тела, а украинская вернула 60 погибших военных ВС РФ.

Александр Река/ТАСС

По информации ИА Регнум, с обеих сторон при обмене присутствовали представители Красного Креста. Кроме того, российских представителей сопровождал священнослужитель Русской православной церкви, который на месте провёл заупокойную литию по погибшим российским солдатам. После этого с согласия украинских представителей священный обряд провели и по погибшим бойцам ВСУ.

В августе Россия и Украина дважды произвели обмен. Украина 5 мая сообщала, что ей вернули тела 80 погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины. При этом Киев не раскрывает точные данные о потерях в ходе конфликта. По последним данным, приведённым Москвой, только в ходе контрнаступления, с июня, Киев потерял более 90 тыс. военных.