Москва, 14 июня, 2024, 16:55 — ИА Регнум. В ходе боевых действий украинская армия за неделю потеряла до 2375 военных в зоне ответственности Центральной группировки российских войск. Об этом сообщил на брифинге 14 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Армия РФ и ВСУ

«За неделю на данном направлении общие потери сил ВСУ составили до 2375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них четыре боевые машины пехоты Bradley производства США и две БМП Marder производства ФРГ, шесть автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе десять гаубиц М777 производства США», — сказал спикер оборонного ведомства.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и поразили формирования четырёх пехотных, четырёх механизированных, а также воздушно-десантной бригады ВСУ и соединение теробороны. Российские военные отразили 34 контратаки украинских сил.

Как сообщало ИА Регнум, в боях с Южной группировкой войск ВСУ потеряли за неделю 3785 бойцов. Подразделения группировки войск российской армии в течение прошедшей недели улучшили положение на переднем крае фронта в зоне спецоперации.

13 июня оборонное ведомство сообщало, что расчёты FPV-дронов спецназа группировки войск «Центр» с начала специальной военной операции уничтожили на авдеевском направлении более 100 единиц техники ВСУ. Операторы беспилотных летательных аппаратов принимали активное участие не только в уничтожении вражеской техники, но и оказывали поддержку в штурме огневых позиций, блиндажей ВСУ и корректировали работу артиллерии и авиации.

11 июня экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Военные выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами.