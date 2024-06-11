Донецк, 11 июня, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили замаскированную технику и живую силу Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, нанеся удар неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом 11 июня сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Су 25

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после поражения целей экипажи штурмовиков выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, после чего вернулись на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что группировки войск «Запад», «Юг» и «Центр» за сутки улучшили положение в зоне проведения спецоперации, заняв более выгодные рубежи и отразил ряд контратак противника.

Подразделения группировки войск «Центр» за сутки нанесли удары по позициям ВСУ в районах Новгородского, Калиново, Розовки и Карловки, отразив также пять контратак. В результате боевых действий украинские войска потеряли до 345 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, в том числе две американские БМП Bradley, три гаубицы M777, семь орудий Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».