Москва, 14 июня, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск российской армии в течение прошедшей недели улучшили положение на переднем крае фронта в зоне спецоперации на Украине. Потери ВСУ на этом направлении составили до 3785 бойцов, заявил 14 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские бойцы также нанесли на этом направлении удары по подразделениям и технике десяти бригад ВСУ, в том числе двух десантно-штурмовых соединений.

«Противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов», — доложил Конашенков.

Генерал также сообщил, что российские войска в течение недели нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на Украине, в том числе по хранилищу британских ракет Storm Shadow и цехам по производству БПЛА. За этот период в российский плен сдались 46 украинских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Конашенков заявил, что Южная группировка войск в течение недели освободила от ВСУ село Парасковиевка в ДНР, улучшила позиции и нанесла удары по отрядам и технике украинской армии, которая потеряла до 2835 военнослужащих, 14 бронемашин, 29 автомобилей, 35 артиллерийских орудий, из которых 13 западного производства, а также немецкую зенитную САУ Gepard. Также ВС России уничтожили на этом направлении семь полевых складов ВСУ с боеприпасами.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что безвозвратные потери украинской армии в пять раз выше, чем в российских войсках. Из-за этого на Украине власти пытаются проводить тотальную мобилизацию, добавил глава государства.