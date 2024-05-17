Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Россия всегда готова к переговорам по Украине, но ей необходимо понимать, кому из участников можно доверять. Об этом 17 мая заявил президент Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам государственного визита в Китай.

Известия/ Тарас Петренко

Россия никогда не отказывалась от переговоров по решению украинской проблемы, подчеркнул глава государства. Однако стоило ей отвести войска из-под Киева, как киевские политики тут же вышли из переговорного процесса, напомнил Путин.

«Нас в очередной раз обманули со Стамбульскими соглашениями и отводом войск от Киева в 2022 году», — резюмировал он.

После обмана Запада необходимо понять, с кем и в какой степени можно иметь дело, добавил президент. Россия продолжит анализировать все поступающие предложения и идеи.

Как сообщалоИА Регнум, Россия и Китай выступили против затягивания конфликта на Украине. В совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорилось, что необходимо прекратить любые шаги, способствующие затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта. Страны призвали не допустить перехода ситуации на Украине в неконтролируемую фазу и назвали диалог оптимальной формой урегулирования конфликта.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил план Китая по Украине. По его словам, инициатива наиболее реалистична, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и первопричины устранить. Он отметил, что Китай в решении по Украине предложил гарантии безопасности всем, но Запад к этому не готов.