Москва, 14 июня, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Западные страны проигрывают в конкуренции и поэтому пускают в ход запретительные барьеры. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Проигрывая в конкуренции, даже по тем правилам, которые Запад сам написал под себя, пускает в ход запретительные барьеры», — сказал он.

Глава государства уточнил, что также западные страны используют для этих целей все виды протекционизма.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июня Путин заявил, что западные страны санкциями и торговыми войнами подорвали военно-политическую стабильность в мире и дискредитировали ключевые рыночные институты.

В начале мая президент отмечал, что санкции против России не привели к желаемому Западом, а лишь к обратному эффекту, и российская экономика стала расти. Путин уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.