Москва, 14 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-35М Воздушно-космических сил России успешно поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Север», сообщило 14 июня в Telegram-канале Министерство обороны.

Russianhelicopters.aero Многоцелевой ударный вертолёт Ми-35М

Экипаж боевой машины ударил по ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После стрельбы российские пилоты выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки.

После завершения задания Ми-35М вернулся на аэродром вылета.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 июня экипажи штурмовиков Су-25 ВКС поразили замаскированную технику и живую силу Вооружённых сил Украины. После поражения целей экипажи выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, после чего вернулись на аэродром вылета.

30 мая ударная группа российских боевых вертолётов сорвала ротацию подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Север». В состав группы вошли разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35м и многоцелевой вертолёт Ми-8.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 13 июня объявил, что группировка российских войск «Север» заняла более выгодные позиции, отразив в течение суток восемь контратак ВСУ. Подразделения группировки нанесли удары по украинской армии в Харьковской области в районах Волчанска, посёлка Тихое, сёл Терновая, Волчанские Хутора. Потери украинской армии составили до 305 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, а также одну боевую машину БМ-21 «Град», добавил спикер Минобороны.