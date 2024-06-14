Рим, 14 июня, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» на саммите в Италии пообещали расширить антироссийские санкции и ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление лидеров G7.

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«Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей и других сырьевых товаров», — говорится в заявлении, которое, как ожидается, опубликуют 14 июня.

Потолок цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты запретил западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов по ценам, превышающим пороговые значения.

Лидеры G7 пообещали расширить санкции, чтобы они затронули компании и банки, в том числе в КНР, которые якобы помогают обходить наложенные на Россию ограничения. При этом они не намерены разрывать экономические связи с Китаем.

В заявлении, по данным агентства, также говорится, что G7 примет меры для борьбы с якобы имеющем место использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода санкций.

Лидеры G7 также возьмут на себя обязательство прилагать больше усилий для того, чтобы препятствовать развитию будущих энергетических проектов и сокращать доходы России от продажи металлов.

Кроме того, страны «Большой семерки» передадут Украине замороженные российские активы на $50 млрд.

Встреча лидеров «Большой семерки» проходит 13–15 июня в Фазано на юге Италии.

Как сообщало 13 июня ИА Регнум, лидеры G7 по итогам саммита в Италии представят совместное заявление, в рамках которого объявят об установке единых стандартов на поставки полупроводников и других товаров, имеющих важное значение для промышленности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 13 июня заявил, что российское руководство будет следить за событиями на саммите в Италии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя обсуждение Западом планов использовать замороженные активы для ВСУ, напомнил, что в России также есть замороженные в качестве ответных мер средства западных стран. Дипломат подчеркнул, что на каждый случай изъятия Москва будет реагировать индивидуально.