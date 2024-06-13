Италия, 13 июня, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Лидеры G7 по итогам предстоящего саммита в Италии представят совместное заявление, в рамках которого объявят об установке единых стандартов на поставки полупроводников и других товаров, имеющих важное значения для промышленности. Об этом 12 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

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«Лидеры «Большой семёрки» намерены объявить о планах создания группы, которая будет помогать координировать цепочку поставок полупроводников, имеющих решающее значения для мировой экономики», — говорится в материале.

Отмечается, что группа будет сформирована в рамках инициатив, направленных на обеспечение безопасности логистических цепочек при торговле полупроводниками и глобального доступа к чипам, используемым в создании высокотехнологичных устройств, таких как компьютеры, бытовая техника и автомобили.

Встреча лидеров стран G7 состоится 13–15 июня в Фазано (регион Апулия) на юге Италии.

Как передавало ИА Регнум, ожидается, что на предстоящем саммите лидеры стран G7 также объявят о планах по использованию активов России в интересах Украины. По данным агентства Bloomberg, таким образом планируется передать украинским властям до 50 миллиардов долларов. По словам координатора стратегически коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, этот вопрос ещё будет обсуждаться в ходе мероприятий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что Евросоюз столкнётся с серьёзными ответными мерами, если решится на изъятие российских активов. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчёркивал, что Россия в рамках ответных мер также заморозила активы западных стран.