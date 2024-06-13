Москва, 13 июня, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Российское руководство будет следить за событиями на саммите G7 в Италии и за принимаемыми на нём решениями, сообщил 13 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Li Jing/Global Look Press

«Собираемся следить, естественно, внимательно», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что на саммите G7 в Италии объявят о решение по использованию в интересах Киева замороженных Западом российских активов. Он отметил, что американский президент Джо Байден предложит использовать российские активы для поставок оружия ВСУ.

Кроме того, на встрече главы стран «Группы семи» в Фазано, которая продлится до 14 июня, примут новый пакет антироссийских санкций.

Правительство Великобритании 12 июня сообщило, что на саммите в Италии премьер-министр Риши Сунак объявит о выделении Киеву нового пакета помощи в размере £242 млн.

Как сообщило агентство SPA, приглашённый на мероприятие премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отказался от участия в саммите. Он не смог поехать «из-за обстоятельств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обсуждение Западом планов использовать замороженные российские активы для ВСУ, заявил в марте, что в стране также есть замороженные в качестве ответных мер средства западных стран. На каждый случай изъятия Москва будет реагировать индивидуально.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в конце мая, что, в случае решения европейских стран использовать российские активы для Киева, они столкнутся с серьёзными ответными мерами.