Киев, 14 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 14 июня сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Хмельницкой области слышны взрывы», — проинформировал телеканал.

Позднее он также сообщил о взрывах на территории Киевской области.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам ВСУ на контролируемой киевским режимом территории. В военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в украинских СМИ появились сообщения о взрывах в Харькове. На тот момент в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 14 июня на всей контролируемой Киевом территории дважды объявляли воздушную тревогу. В первый раз это произошло в 03:08 мск, и второй — в 06:02 мск. По данным СМИ, взрывы прогремели в том числе в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, где находится военный аэродром ВСУ.

После первой воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Киеве, а затем о пожаре на одном из промышленных объектов в Киевской области.