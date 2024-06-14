Киев, 14 июня, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Сигнал об опасности с воздуха звучит на всей территории Украины. Об этом 14 июня свидетельствуют данные онлайн-ресурса оповещения населения министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Режим воздушной тревоги распространился на все украинские регионы в 03:08 мск. Позже других воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях. Исходя из данных онлайн-ресурса, новая волна объявлений воздушной тревоги началась в 21:19 мск.

В Харьковской области предупреждение о воздушной тревоге действует уже более шести часов.

По данным украинских СМИ, в ряде регионов Украины слышны взрывы и зафиксировано появление беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве, который прогремел в городе Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне объявленной воздушной тревоги. 12 июня украинские СМИ сообщали, что в районе Днепропетровска прогремело не менее двух взрывов, на каких объектах, не уточнялось. После этого там вспыхнул сильный пожар.

Власти подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области сообщили о повреждении критически важных объектов. При этом не уточнялось, о каких объектах идёт речь.

В ночь на 12 июня на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, а позже о пожаре на одном из промышленных объектов в области.